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أستاذ مناعة يكشف عن أكثر مكان للعدوى بفيروس كورونا .. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:41 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الحصول على اللقاحات من الأشياء المهمة للقضاء على فيروس كورونا، موضحًا أن اللقاح الحل الوحيد للقضاء على كورونا بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن اللقاحات المعتمدة تحتوي على أجسام مضادة تتعامل مع كورونا و سلالاتها، وأكد أن اللقاح الخاص بـ الإنفلونزا يتم تغييره كل عام، وذلك لآن الأنفلونزا الموسمية تتغير.

ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء ارتداء الكمامة و غسل اليد باستمرار و الابتعاد عن الأماكن التى بها عدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك عودة للمدارس و الجامعات، ولذلك على الجميع الالتزام.

وكشف أن الاسانسير من أكثر الأماكن التى ينتقل من خلالها فيروس كورونا.

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