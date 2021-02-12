ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طاهر محمد طاهر: أعلم قيمة الأهلي.. وحققت بطولتين في 3 أشهر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:54 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
عبدالله هشام
أكد طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، أن برونزية كأس العالم للأندية مهمة للجماهير واللاعبين، مضيفا أن القرعة اوقعتنا في مباراة قوية للغاية امام بايرن ميونخ بطل دورى ابطال أوروبا . 

وأضاف طاهر خلال تصريحات تلفزيونية : في ثلاث اشهر حققت بطولتين مع النادي الأهلي كأس مصر وبرونزية كأس العالم ومنذ اليوم الاول لي وانا اعلم قيمة الأهلي وضغط المباريات والبطولات وهذا سبب انضمامي . 

وأكمل: "اللاعبون يساعدوني منذ اليوم الأول.. وسهل اندماجي مع الفريق.. ودخلت التشكيل مبكرا".

وأردف : اصعب لحظات البطولة كانت رؤية الجمهور بالنسبة لي كانت اول مرة اري جمهور النادي الأهلي اما بعض اللاعبين الاخرين فكان بالنسبة لهم الامر عادي . 

وأختتم طاهر محمد طاهر تصريحاته : اشكر الجماهير علي الدعم المستمر حتي في مباراة نهائي كأس العالم بين بايرن ميونخ وتايجرز المكسيكي . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد قرعة نارية في كأس العالم للأندية.. 3 أهداف يلاحقها الأهلي في البطولة

بعد تأهل الأهلي.. رامي رضوان: مباراة البايرن ليست سهلة ومفيش حاجة مستحيلة

بعد الفوز بهدفين.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي

أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

أحمد بلال: الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر "6-0"

ترشيحاتنا

سيد عبدالحفيظ يكشف دور الخطيب في الوصول لـ كأس العالم

قرار جديد من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الحكومة تنفي الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لاستكمال العاصمة الإدارية

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هل بنيت فوق مقابر أم تسكنها العفاريت؟ تعرف على عمارة رشدى وحقيقة قصتها

بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن عدد من العراقيين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد