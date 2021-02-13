جامعة حلوان فى اسبوع.. اجتماع تمهيدي لمناقشة كيفية الإسهام باستصلاح 200 فدان بالوادي الجديد.. وطلاب تجارة يشاركون ببرنامج تدريبي بنقابة التجاريين

اجتماع تمهيدي لمناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان في استصلاح 200 فدان بالوادي الجديد

تؤهلهم لسوق العمل.. طلاب تجارة حلوان يشاركون في برنامج تدريبي بنقابة التجاريين

جامعة حلوان: استمرار حملة تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بدر الجامعى





شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين والمهتمين، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.





عقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اجتماعا تمهيديا لمناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان في مشروع استصلاح أراضٍ في الوادي الجديد المقرر تخصيصها للجامعة من المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد النشار، رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والأستاذ الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية هندسة حلوان، و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، و الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال ، والدكتور جمال على المستشار المالي.





وأكد ماجد نجم خلال اللقاء استعداد الجامعة التام للمشاركة فى استصلاح أرض الوادى الجديد، وتقديم دراسات الجدوى من الكليات المشاركة، كما أشار إلى توافر كوادر متميزة علميا و بحثيا بجامعه حلوان ومتنوعة التخصصات و قادرة على القيام بدور فعال في البرنامج القومي للتنمية المستدامة .





اقرأ ايضًا| التعليم العالي توضح تفاصيل عودة الطلاب للمدن الجامعية



وخلال اللقاء تم تقديم العديد من المقترحات من كليات هندسة حلوان و هندسة المطرية والعلوم والصيدلة والتجارة وإدارة الأعمال وكلية الفنون الجميلة، والاقتصاد المنزلى، بهدف عملية التطوير والإصلاح و الإعلان عن تقديم كل الإمكانات المتاحة للجامعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و لتطوير و استصلاح أرض الوادي الجديد و تلبية احتياجات سكانها و تحقيق التنمية الاقتصاديةو المجتمعية وتحسين ظروف المعيشة ، هذا و قد تم الاتفاق على إرسال وفد للوادى الجديد برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمعاينة الأرض على الطبيعة .





رشحت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عددًا من طلابها المتميزين لاجتياز البرنامج التدريبي الذي تنظمه نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان (إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل) وذلك في إطار التعاون المستمر بين كلية التجارة وإدارة الأعمال ونقابة التجاريين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجتمع المال والأعمال، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية.





وأكد "نجم"، ضرورة التحاق الطلاب والخريجين بمثل هذه البرامج التي تسهم فى صقل مواهبهم ومهاراتهم وتمكنهم من اقتناص أماكنهم في سوق العمل، وتلبي احتياجاته، كما تساهم في التواصل المجتمعي مع مختلف الجهات والهيئات التي تتعاون معها جامعة حلوان بشكل دائم ومستمر.









وأوضح الدكتور صلاح الدين اسماعيل أن البرنامج التدريبي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة مثل مهارات التسويق والثقة بالنفس وحل المشكلات وتنظيم الوقت والتفاوض والاتيكيت وأخلاقيات المهنة وكتابة وعرض التقارير، مؤكدا أن الكلية لن تدخر جهدًا في سبيل توفير مزيد من تلك البرامج التدريبية وذلك من خلال إنشاء عددًا من الوحدات المعنية بهذا الشأن مثل وحدة التدريب والتأهيل بالبرامج الجديدة ووحدة التدريب لشعبة اللغات ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرامج الجديدة ووحدة متابعة الخريجين والتواصل المجتمعي.





وستوفر تلك الوحدات عددًا كبيرًا من الندوات والدورات والبرامج التدريبية جنبًا إلى جنب مع الدراسة الأكاديمية لطلبة وخريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال.





أعرب الدكتور ماجد نجم عن اهتمام الجامعة بتوفير لقاح كورونا وتطعيم طواقمها الطبية مجانا حرصًا على حياتهم وسلامتهم ووفق برنامج محدد يتماشى مع خطط وزارتى الصحة و التعليم العالى و المجلس الأعلى للجامعات و يتفق مع سياسة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره.





وأشار ماجد نجم إلى استمرار العمل بمستشفى بدر للعزل و استقبال الحالات مع اتباع التدابير الاحترازية و الحرص على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات و استخدام المعقمات و تطبيق جميع قواعد السلامة و الوقاية و التى من شأنها أن تسهم فى حصار الفيروس و القضاء عليه.





ويشرف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى على الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.





اقرأ ايضًا| كل ما تريد معرفته عن توثيق شهادة التخرج





وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن الجامعة قامت منذ بداية الجائحة بتخصيص مستشفى بدر كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا و أن كلية الطب تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية و تواصل جهودها الدءوبة فى مواجهة انتشار المرض و الحد من آثاره و ذلك تنفيذا لخطة الدولة واتباعا لتوجيهات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





كما أعلن الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات عن تناقص أعداد الإصابات وانخفاض حدة الموجة لكنه نبه فى الوقت ذاته شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار.