وكيل سياحة النواب: الوزارة تقدم مبادرات ومزايا للحفاظ على العمالة بالقطاع

أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، علي دعمه لقرار وزارة السياحة بإتخاذ إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة و انهاء خدماتهم.





وقال هندى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يجب إتخاذ هذه الإجراءات الرادعة ضد المنشآت السياحية التى تقوم بتسريح العمالة ، موضحًا أن الوزارة تقوم بمبادرات لمساعدة القطاعات السياحية فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا .





وأكد وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يعد مصدر الدخل الثانى للدولة.



