أخبار التوك شو .. أستاذ مناعة يزف خبرا سارا بخصوص كورونا.. والصور الأولى لوصول بعثة الأهلي

تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض أبرزها:









قال المهندس مصطفى صلاح المدير التنفيذي لـ للأعمال المدنية بـ محطة المحسمة بالإسماعيلية، إن المحطة تعتبر أفضل عمل إنشائي فى العالم لعام 2020 ضمن 40 مشروعًا من 21 دولة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن المياه التى كانت ببحيرة التمساح، يتم استقبالها وتنقيتها واستخدامها للزراعة.

















عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لحظة انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبرج الأمريكي.





وانزلقت طائرة على متنها 77 شخصًا عن المدرج قبل الإقلاع في مطار بيتسبرج الدولي في الولايات المتحدة، وتم إجلاء جميع الركاب والطاقم ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.





















عرض برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا ، لـ فتاة عشرينية من مدينة الشرقية، احترفت الرسم على الزلط والسيراميك.





وبدأت الفتاة في نشر أعمالها ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، والتي لقت رواجا بين متابعيها ، وتحظي بأهتمام كبير ؛ نظرا لتفردها في مجال الرسم .









السلالات الجديدة.. أستاذ مناعة يزف خبرا سارا بخصوص كورونا



علق الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي و المناعة، على اكتشاف مواطنين مصابون بسلالات كورونا وتحديدًا سلالة جنوب إفريقيا و البرازيل، وقال إنه حتى الآن لم يتم رصد حالة في مصر مصابة بالسلالة الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنه فى حالة الشك فى حالة سيتم عمل تحليل لها.



لحظة اصطدام 100 سيارة على طريق سريع فى أمريكا .. شاهد



عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل حادث تصادم نحو مئة سيارة في تكساس ..

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في حادث تصادم نحو 100 سيارة على طريق سريع في ولاية تكساس أمس الخميس 11 فبراير.



بأكاليل من الزهور.. الصور الأولى لوصول بعثة النادي الأهلي.. شاهد



عرضت فضائية "اكسترا نيوز" الصور الأولى ، لوصول بعثة النادي الأهلي ، من دولة قطر ، بعد أن نجح النادي الأهلي فى تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية .

ووضع مسؤولو المطار أكاليل من الزهور على رقاب لاعبي النادي الأهلي ، تفاخرا بهم ، وبما حققوه .

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي امس بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.









عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا يكشف عن تشجيع الدول الإفريقية على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا.





قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس، إن الدول الإفريقية التي لم تسجل حالات اصابة بمتغير فيروس كورونا المهيمن في جنوب إفريقيا يجب أن تستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19، بينما دعت منظمة الصحة العالمية لاستخدام اللقاح حتى بالنسبة للبلدان التي ينتشر فيها المتغير الجنوب إفريقي على نطاق واسع.



