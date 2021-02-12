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محافظات

لتطوير المنظومة الصحية.. تحيا مصر يدعم مستشفيات البحيرة بـ15 ماكينة غسيل كلوي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:14 م
تحيا مصر يدعم المستشفيات
تحيا مصر يدعم المستشفيات بـ15 ماكينة غسيل كلوى
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به صندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبى والمنظومة الصحية ودعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.


وأشار إلى دعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة وإمدادها بـ 15 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة.


وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، إلى أنه تم توزيع تلك الماكينات على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية لهم، مشيرًا إلى أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة، حيث ستسهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي.


وتقدم المحافظ، ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لدعمه المستمر للقطاع الصحى، الأمر الذى أدى إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى الجهود المتميزة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان تعظيم إمكانيات القطاع الصحى وتطوير المنظومة الصحية.


وأشاد بالدور الذي تقوم به المحافظة لدعم احتياجات القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حرصًا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم من خلال المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات بالتعاون والتنسيق مع الصحة وصندوق تحيا مصر.


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