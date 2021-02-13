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برلمان

سياحة النواب: العاملون في القطاع سبب المكاسب.. وفصلهم مهين

السبت 13/فبراير/2021 - 07:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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القسم السياسي
قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو لجنة السياحة و الطيران المدنى بالبرلمان، إنه ضد اى منشأة أو قطاع سياحي يفصل أو يسرح العاملين و ينهي خدمتهم بشكل غير لائق.

وأضاف أبو الحمد، فى تصريحات خاصة  لـ"صدى البلد"، أن ليس من حق أى منشأة سياحية فصل العاملين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من مكافحة فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن العاملين كانوا سببا فى مكسب هذه الشركات و القطاعات السياحة ومع أول أزمة يطيحوا بهم فى الخسارة .

وأوضح، البرلمانى، أنه يدعم قرار وزارة السياحة قلبًا وقالبًا فى إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه تلك المنشآت والشركات والقطاعات السياحة التى تقوم بتسريح العاملين، لافتًا إلى طالب هذا الإجراء من وزير السياحة الدكتور خالد عنانى فى اجتماع اللجنة وذلك للحفاظ و حماية العاملين، مضيفًا أن الإجراءات التى ستتخذ ضد هذه القطاعات تحت المناقشة و سيتم الغعلان عنها فور الأنتهاء منها.

يذكر أن مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، عبد الفتاح العاصي أكد أن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة و انهاء خدماتهم، حيث خصصت الوزارة الخط الساخن رقم 19654 لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، مؤكدا  ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة و هما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

وأشار إلى أن هذا يأتي فى إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.
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