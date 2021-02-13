غدا.. مجلس النواب يناقش إعفاء عوائد السندات من الضرائب والرسوم

يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل بداية من غد "الأحد"، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.





ويهدف مشروع القانون ، إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج ، بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم ، طوال مدتها؛ وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.



