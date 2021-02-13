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برلمان

يبدأ من الغد.. تعرف على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

السبت 13/فبراير/2021 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل بداية من غدا "الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

كما يناقش  تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

ويصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويشهد مجلس النواب الاسبوع  المقبل عرض بيان وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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