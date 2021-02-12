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أخبار البلد

قبل لقاء الزمالك.. السفير الجزائري بالقاهرة: علاقتنا أخوية تاريخية مع الشعب المصري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:28 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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مـيــــس رضـــا
استقبل سفير الجزائر لدى القاهرة السفير محند صالح لعجوزي، رئيس نادي مولودية الجزائر والطاقم المرافق والذي سيواجه اليوم نادي الزمالك في إطار الجولة الثانية لبطولة كأس الأندية لإفريقيا.


وقدم السفير رسائل تشجيعية للفريق قبل لقائه نادي الزمالك، متمنيًا لهم الفوز في المباراة، كما وجه  التهنئة للمولودية التي تحتفل هذه السنة بالمئوية الأولى على تأسيسها.


وفي سياق متصل،  أقام رئيس نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز حفل استقبال بمقر النادي لرئيس المولودية عبد الناصر ألماص والسفير لعجوزي، حيث تبادلا درع النادي، وأكدا علي عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وكذلك بين جماهير الفريقين العريقين  وتمنيا أن تكون مباراة المولودية والزمالك عرسا كرويا في مستوى شهرة الفريقين الكبيرين وبما يشرف الكرة العربية والإفريقية.


ومن جانبه أشاد السفير بحفاوة الاستقبال الذي حظي به فريق المولوية بالقاهرة، منوها بحسن العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، منوهًا بأن ثقته كبيرة في أن تجرى المباراة بروح رياضية عالية.


وفي الختام سلم رئيس المولودية لرئيس الزمالك درع التكريم لعائلة نجم الزمالك، اللاعب والإعلامي الكبير الراحل حمادة إمام. 

قبل لقاء الزمالك.. السفير الجزائري بالقاهرة: علاقتنا أخوية تاريخية مع الشعب المصري
قبل لقاء الزمالك.. السفير الجزائري بالقاهرة: علاقتنا أخوية تاريخية مع الشعب المصري
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