أحمد موسى عن اتهامه بالتعصب الكروي: البعض يسعى لإثارة الفتن وبث الأكاذيب

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ماتم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومانسب إليه بشأن منشور يحرض علي التعصب بين قطبي الكرة المصرية، بعد حصول الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية.









وقال أحمد موسى عبر حسابه على "فيس بوك: "فبركة رخيصة، يسعي البعض دائما لإثارة الفتن وبث الأكاذيب علي شكل سموم وهذا البوست المنتشر علي بعض الصفحات أن الإعلامي أحمد موسي قال هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة ، فدوما ما نتعرض لحملات ممنهجة منذ سنوات.









وأضاف: اتحدي أن يكون هناك فيديو بهذا الكلام أو أي مقال تناولت فيه تلك الأكاذيب اوصفحتي علي فيس بوك، ويعلم الجميع انني اهلاوي حتي النخاع وهذا شرف لا ادعيه وتهمه لا انفيها ولكن تقديري لجميع الفرق المصرية وجماهيرها المحترمة.







