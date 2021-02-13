برلمانية تحذر من فترة نشاط كورونا المتزامنة مع قدوم شهر رمضان

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إ نه مع بداية أي موجة جديدة من إنتشار الفيروس ، يكون الفيروس في أعلى درجات نشاطه، مشيرة إلى أن له موجات وفترات ينشط وينخفض خلالها.





وأشارت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن شهر رمضان السابق شهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بسبب كثرة العزومات والزيارات دون أي إلتزام بالإجراءات الإحترازية.









ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ان من المتوقع نشاط الفيرس خلال شهر إبريل وهو يتزامن مع قدوم شهر رمضان، الأمر الذي يحتاج إلى تشديد في تطبيق الإجراءات الإحترازية لتجاوز هذه الفترة بأقل الخسائر.









كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.





وتوقعت هالة زايد، ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في شهر مايو المقبل.

وأضافت، أن نهاية الموجة الأولى كانت في أبريل الماضى، توقعنا زيادة الإصابات في ديسمبر الماضى وفبراير الجارى بسبب انتشار الأمراض التنفسية في ذلك الوقت .

وأكدت هالة زايد، أن مصر ستبدأ في الحصول علي الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمى للقاحات آخر فبراير الجارى وهو ما سيمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم.









وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع عودة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أبريل القادم.

وأكد مجاهد، أن الأمر مازال توقعا، لافتا إلى أن المواطنين خلال فصل الشتاء يميلون للجلوس فى الأمكان المغلقة.

وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة: يتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلو شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، لذا فإن الحذر وتقليل الاختلاط أمرا لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.

ولفت متحدث الصحة، إلى أن اعداد الاصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا منذ شهر تقريبا.



