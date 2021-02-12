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توك شو

مكافأة رئاسية للسائقين.. استبدل سيارتك القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:50 م
سيارات تعمل بالغاز
سيارات تعمل بالغاز
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أسامة علي
أعلن اليوم إطلاق مبادرة هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للسائقين، وتستهدف المبادرة منح السائقين الملتزمين باستبدال سيارتهم القديمة التى تعمل بالبنزين للعمل بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

وقال أحد السائقين، إنه كان يمتلك سيارة بيجو "504"، لكن كان الركاب ينفرون من طلبه توصيل، وفقام بناء على المبادرة باستبدال سيارته بأخرى جديدة.

وكانت علقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على برنامج تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، قائلةً إنه تم عرض نماذج لسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم توفير تيسيرات للمشاركين في المبادرة.

وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن القطاع الخاص شريك أساسي لنا وهم أصحاب الشركات والمصانع المنتجة للسيارات بشكل محلي.
  
وتابعت نيفين جامع: "الرئيس السيسي وجه بزيادة نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات العاملة بالغاز الطبيعي".

وأضافت نيفين جامع: "هناك إقبال كثيف من المواطنين على معرض إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومتاح في المعرض  كل الشروط والمستندات اللازمة لمن يرغب في إحلال السيارة الخاصة به سواء كانت أجرة أو ملاكي".
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