مكافأة رئاسية للسائقين.. استبدل سيارتك القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز

أعلن اليوم إطلاق مبادرة هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للسائقين، وتستهدف المبادرة منح السائقين الملتزمين باستبدال سيارتهم القديمة التى تعمل بالبنزين للعمل بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.
وقال أحد السائقين، إنه كان يمتلك سيارة بيجو "504"، لكن كان الركاب ينفرون من طلبه توصيل، وفقام بناء على المبادرة باستبدال سيارته بأخرى جديدة.
وكانت علقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على برنامج تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، قائلةً إنه تم عرض نماذج لسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم توفير تيسيرات للمشاركين في المبادرة.