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اقتصاد

انخفاض ملحوظ.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:02 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يرصد "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى مقارنة بتعاملات بداية الاسبوع.

شهدت أسعار العملات العربية على مدار اسبوع انخفاضا ملحوظا امام الجنيه المصرى وجاءت كالتالى:

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش مقارنة بمستهل تعاملات الاسبوع .

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وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع بتراجع قرشا.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع بانخفاض قرشين.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرش .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.66 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع بانخفاض 6 قروش.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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