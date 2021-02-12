بيري محمد تكتب: فن تراثنا النوبي ما بين الحداثة والقدم

مابين تراث شعب وتراث شعب آخر مابين ثقافة شعبية وثقافة فرعية يبقي التراث النوبي عبقا ل تاريخنا دائما وأبدا.





محافظة أسوان وجمالها وسحر إبداعها زين بمعرضًا لإحياء التراث النوبي القديم تحت عنوان «سيدات الدكة»، نظمته جمعية فتيات الشلال في قرية الدكة بمركز نصر النوبة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية. ويحاكي المعرض الحياة النوبية قديمًا، مما يشعر الرواد والزائرين للمعرض بحالة تعايش مع الحياة النوبية القديمة من جميع النواحي. كما شهدت القاهرة مهرجان الحرف التقليدية بعنوان «الحرف التقليدية... في عيون القاهرة الإسلامية».





من هنا نجد أن لمدينة أسوان سحرا وعبقا ليس بالماضي فقط ولكن توجيه بالحاضر. ملموس وواضح من خلال المعارض الذهبية مثل هذه

ومن اتجاه آخر نجد أن المعرض عرض أزياء العروسة، ومشغولاتها من الذهب النوبي الذي كانت ترتديه، وهي عبارة عن قلادة من الذهب البندقية تسمى "دوقة"، على مقاس الرقبة، وبها أشكال من الذهب، مثل الكفة أو سمكة، وتلبس معها قلادة أخرى أطول تسمى "بيبه"، وهي على شكل بيضاوي وبها هلال ونجمة، وتلبس معهما أيضًا قلادة أطول تسمى "شف"، إذ من عادات المرأة النوبية ارتداء 3 قلادات من الذهب بأطوال مختلفة، وحلق يتكون أيضًا من 3 طبقات يسمى زومام الـ "جمربوبا"، ومن المعروضات أيضًا صندوق العروسة، الذي يحتوي على "الأبا"، وهي الملابس التي يهديها أهل العريس للعروس في يوم "الشيلة" أي يوم الفرح، و"الدوكة" كان يخبز عليها خبز الدوكة، ويسمى " كلتودي" أو "السلاسل والخمريد".





فلتبقي يا تراثنا بخير فلتبقي سحر النوبة كثقافة شعب وثقافة فرعية على مر العصور سحر لا يتساوى به أي سحر

فلتبقي تراثا العريق يا نوبة مصر العظيمة.





يشار إلى أن مهرجان "الحرف التقليدية "هذا العام يُقام بمشاركة العديد من قطاعات وزارة الثقافة منها الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.