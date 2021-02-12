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أخبار العالم

إجراء سعودي عاجل لمواجهة حالة الطوارئ في البلاد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:32 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي. 

وحذر الدفاع المدني السعودي من رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وأشار الدفاع المدني في بيانه الي ان إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ سيكون  في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة ومحافظات وحريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتبارًا من يوم الإثنين  15 / 2 / 2021 حتى يوم الاثنين  22 / 2 / 2021 في تمام الساعة السادسة مساء.

كما قالت  المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.
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