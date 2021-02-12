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الأسانسير والأماكن المغلقة.. أستاذ مناعة يكشف أكثر مكان يتواجد فيه فيروس كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:26 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
حذر الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، من أكثر الأماكن التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، مشير الي أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات مهنة لمنع عدوى فيروس كورونا. 

وأضاف "راشد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الأماكن المغلقة من أكثر الأماكن ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، متابعا أن اهم الأماكن المغلقة والتي علينا الحذر جدا منها الاسانسير. 

وفي السياق نفسه أشار الي أن التحور الذي طرأ على فيروس كورونا هى تحورات غير جوهرية، ومن ثم فأن لقاحات كورونا مازالت فعالة في مواجهة سلالات كورونا.


وأكد الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أن ارتداء الكمامة في الهواء الطلق والأماكن الفارغة ليس ضروريا.
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