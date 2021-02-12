ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضي بطريق قنا الزراعي ..صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:10 م
محافظ الأقصر يتفقد
محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضي بطريق قنا الزراعي
Advertisements
شمس يونس
تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، موقع الهبوط الأرضي بأحد جوانب الطريق امام كمين " يسى " الامني بطريق الأقصر – قنا الزراعي وذلك فور تلقيه اخطارًا من مديرية الطرق والكباري بالمحافظة .

ووجه المحافظ بسرعة إعادة الجزء الذي حدث به الهبوط في الطريق إلي وضعه الأصلي ورصفه وتمهيده للسير ومرور السيارات والحافلات، مشددًا على سرعة انجاز العمل وانهاؤه في وقت قياسي.


وأكد المهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إنه تم اصلاح الهبوط بالتعاون مع حي المطار والطرق وبالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر وسيتم ترميم  وتأهيل ورصف الطريق بالتنسيق مع مرور الأقصر والجهات المعنية لإعادته إلي ما كان عليه وتعديل المسار في حالة اجراء الاصلاحات وحتي لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى.


رافق المحافظ في جولته ، اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر وعدد من مسؤولي المرور والطرق ومجلس مدينة الأقصر وقيادات حي المطار بالأقصر .
محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضي بطريق قنا الزراعي ..صور
محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضي بطريق قنا الزراعي ..صور
محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضي بطريق قنا الزراعي ..صور
محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضي بطريق قنا الزراعي ..صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ8 ملايين جنيه.. توسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية..صور

هبوط أرضي مفاجئ بعمق 3 أمتار بأسيوط

محافظ الأقصر يتفقد أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي في طيبة.. صور

دعم مرفق أسعاف السويس ب 5 سيارات حديثة

الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للأحوال الجوية

ترشيحاتنا

قرار جديد من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مكافأة رئاسية للسائقين.. استبدل سيارتك القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز

البحرين تشن هجوما شديد اللهجة على قطر.. وتوجه لها طلبا

لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

خلال 48 ساعة.. 100 ألف جنيه غرامة الشركات المخالفة للفاتورة الإلكترونية

سيد عبدالحفيظ يكشف دور الخطيب في الوصول لـ كأس العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

نباح كلب ينقذ سيدة من الموت بعد نشوب حريق مدمر بـ بيتها.. تفاصيل وصور

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك