محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضي بطريق قنا الزراعي ..صور

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، موقع الهبوط الأرضي بأحد جوانب الطريق امام كمين " يسى " الامني بطريق الأقصر – قنا الزراعي وذلك فور تلقيه اخطارًا من مديرية الطرق والكباري بالمحافظة .





ووجه المحافظ بسرعة إعادة الجزء الذي حدث به الهبوط في الطريق إلي وضعه الأصلي ورصفه وتمهيده للسير ومرور السيارات والحافلات، مشددًا على سرعة انجاز العمل وانهاؤه في وقت قياسي.









وأكد المهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إنه تم اصلاح الهبوط بالتعاون مع حي المطار والطرق وبالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر وسيتم ترميم وتأهيل ورصف الطريق بالتنسيق مع مرور الأقصر والجهات المعنية لإعادته إلي ما كان عليه وتعديل المسار في حالة اجراء الاصلاحات وحتي لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى.







