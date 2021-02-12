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رياضة

صحفي برازيلي: بالميراس خسر أمام الأهلي لهذا السبب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:40 م
صدى البلد
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محمد السعيد
كشف الصحفي البرازيلي دانيلو أوليفيرا سبب خسارة فريق بالميراس أمام الأهلي الخميس، بـ مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال دانيلو أوليفيرا الصحفي بموقع " UOL" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد، إن بالميراس خسر بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له من قبل الجماهير البرازيلية، الجميع في البرازيل كانوا يتعاملون مع المركز الثالث على أنه أمر لا بد منه".

وتابع:" الأهلي كان قويا جدا خلال مباراة الأمس، ونجح في الفوز بالمباراة".

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

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