ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد شكاوى كبار السن.. محافظ الإسماعيلية يوجه بصيانة سلم نفق الثلاثيني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:15 م
افظ الإسماعيلية يوجه
افظ الإسماعيلية يوجه بصيانة سلم نفق الثلاثيني
Advertisements
انجي هيبة
أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، سرعة الاستجابة لشكاوى كبار السن الواردة، بتعطل مصعد سلم سوق الجمعة، مما يتسبب في معاناة لكبار السن.


وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه وجه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بمتابعة صيانة وإصلاح مصعد نفق الثلاثيني وعودته للعمل مرة أخرى تخفيفًا على كاهل المواطنين وكبار السن.


وأشارمحافظ الإسماعيلية إلى أن الاهتمام بالمواطن وحل مشكلاته وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليه تتصدر أولويات عمل المحافظة.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل خدمة المواطنين والعمل على تحقيق طلباتهم.

اقرا ايضا: 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة المحلة يتابع مشروعات التطوير بالترع وكورنيش بحر شبين ..صور

العثور على مخلفات حيوانية وملابس أثناء تطهير شبكات الصرف الصحي بالتل الكبير

نشوب حريق بمزرعة دواجن فى ههيا ونفوق 11 ألف كتكوت

إنشاء وحدة شئون اجتماعية مطلب أهالى قرية الحسينات فى قنا

نفوق 10 آلاف كتكوت إثر حريق هائل في مزرعة للدواجن بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلى بعد برونزية مونديال الأندية

بعد برونزية المونديال.. الأهلي يبتعد بصدارة ترتيب الأندية الإفريقية في القرن 21

عقوبات على الأهلي.. الخطيب يشيد بدور مرتجي في أزمة كهربا والشحات

مياه المنيا تعلن ضعف المياه لمدة 48 ساعة بـ 3 مناطق

خلال 48 ساعة.. 100 ألف جنيه غرامة الشركات المخالفة للفاتورة الإلكترونية

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

نباح كلب ينقذ سيدة من الموت بعد نشوب حريق مدمر بـ بيتها.. تفاصيل وصور

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك