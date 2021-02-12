بعد شكاوى كبار السن.. محافظ الإسماعيلية يوجه بصيانة سلم نفق الثلاثيني

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، سرعة الاستجابة لشكاوى كبار السن الواردة، بتعطل مصعد سلم سوق الجمعة، مما يتسبب في معاناة لكبار السن.









وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه وجه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بمتابعة صيانة وإصلاح مصعد نفق الثلاثيني وعودته للعمل مرة أخرى تخفيفًا على كاهل المواطنين وكبار السن.









وأشارمحافظ الإسماعيلية إلى أن الاهتمام بالمواطن وحل مشكلاته وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليه تتصدر أولويات عمل المحافظة.









يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل خدمة المواطنين والعمل على تحقيق طلباتهم.





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