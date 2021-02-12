استعدادا لإطلاق منظومة التأمين الشامل.. وكيل صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد

تفقد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف الاسماعيلية مستشفي فايد المركزي.





ورافق حطب النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة والتي تضم فايد والتل الكبير أبوصوير والقصاصين.





وتفقد الدكتور علي حطب المستشفى للمرور علي أقسام المستشفى ومتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تشهدها المستشفي.





واستمع حطب لشرح من الدكتورة أميرة عادل مدير الإدارة الصحية بفايد والدكتور علي حمودة مدير المستشفي للأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية استعدادا لدخول المستشفي منظومة التأمين الصحي الشامل.

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