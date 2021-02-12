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سيارات

حادث بشع.. "عربية نقل" تدهس 5 سيارات.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:58 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أماني نوار
عرض موقع LIVE LEAK المعني بالفيديوهات حادث تصادم أقل ما يوصف بأنه بشع حيث قامت شاحنة كبيرة بدهس أكثر من 5 سيارات على الطريق بسبب فقدان الفرامل وعلى الرغم أن سائق الشاحنة مدرك أنه لا يملك فرامل إلا إنه لم يقم بأي ردة فعل.

تم التقاط الحادث بواسطة الكاميرات في منطقة تشيليابينسك في روسيا والمتعارف عليه إن هذه المنطقة تحتوي على الكثير من الطرق الوعرة.

وأكدت وزارة الصحة الروسية أن شخصين لقيا حتفهما بعد الاصطدام الكبير وإصابة 6 أشخاص، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون الإصابات أكثر من ذلك.

وعلى ما يبدو أن السبب الحقيقي أن الفرامل تم قطعها داخل السيارة بدون معرفة السائق، لأن الفيديو المنشور لم يبين أن السائق كان يعلم أن الفرامل تم قطعها.


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