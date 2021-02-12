ورش حكي للأطفال بـ ثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية، عددا من الأنشطة الثقافية والفانية ونلاين، حيث قدم بيت ثقافة دنشواي ورشة حكي للأطفال بعنوان "سلوكي في البيت" ألقاها حسين خطاب، تناول الحديث عن بعض العادات السيئة التي يتبعها بعض الأطفال في المنزل، وكيف نتجنب هذه العادات، كما عرض العادات الحسنة في سلوك الأطفال بالمنزل، بينما عقد بيت ثقافة سرس الليان ندوة بعنوان "بعملك الصالح تبني بيتك في الجنة"، تناول الحديث الشيخ حامد صالح عن أن الإنسان يستطيع أن يبني بيت في الجنة من خلال الأعمال الصالحة، مؤكدا على ضرورة إتباع الانسان للطريق الصحيح المستقيم، وأن يمتثل لتعاليم الإسلام في المعاملة مع الغير.





عرضت مكتبة قورص الثقافية مجموعة متنوعة من رسوم الأطفال من رواد الموقع، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ندوة لمناقشة كتاب "المرأة الفرعونية"، تناولت الحديث الدكتورة راندا سعيد مدرس مساعد بقسم الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة المنوفية عن المرأة الفرعونية والحقوق التي كفلها المجتمع في هذا الوقت لها، وكيف كانوا يقدسوا دورها، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية "تشكيل بالصلصال" للفنانة ليلى رشدي، والتي عرضت كيفية التشكيل بواسطة الصلصال لعمل مجسم طائر مستخدمة اوراق الألومنيوم للمساعدة في التشكيل.



