سجن ظلما.. شاب بولندى يقاضي بلاده ويحصل على تعويض 4 ملايين دولار

عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا عن شاب بولندي يدعى "توماس" تم سجنه 18 عاما ظلما.





وأشار التقرير إلى أن الشاب البولندى اتهم عام 2000 بتهمة اغتصاب وقتل فتاة قاصر وحكم عليه بالسجن 25 عاما، أمضى منها 18 عاما خلف القضبان، رغم اصراره على براءته.





وأشار التقرير، أن الشاب البولندى حصل على براءة منذ عامين، بعد 18 عاما بعد التوصل إلى المجرمين الحقيقيين بعد توافر أدلة واعترافهم بالجريمة.





وأوضح التقرير، أن منذ خروج توماس، عام 2018 قرر مقاضاة بلاده بولندا بسبب الظلم الذى وقع عليه، وحكمت المحكمة لصالحه أمس بتعويض قيمته 4 ملايين دولار، وهو أكبر تعويض تمنحه البلاد للمسجون بريء.