ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طالب إثر انقلاب سيارة بكورنيش سوهاج

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:46 م
مصرع طالب ثانوية
مصرع طالب ثانوية
Advertisements
انغام الجنايني
لقي طالب مصرعه وأصيب ٣ أشخاص أخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام هيئة قضايا الدولة بسوهاج. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، بانقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام هيئة قضايا الدولة دائرة القسم، ووجود متوفي ومصابين. 

وبالانتقال والفحص تبين مصرع  جورج محب صليب، ١٨ عامًا، عقب إصابته بنزيف بالمخ، وإصابة كلًا من: مينا أشرف جوهر ١٨ عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، مينا امجد نجيب ١٨ عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واندرو وحيد جرجس ١٨ عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مصرع طالب إثر انقلاب سيارة بكورنيش سوهاج
مصرع طالب إثر انقلاب سيارة بكورنيش سوهاج
مصرع طالب إثر انقلاب سيارة بكورنيش سوهاج
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

نباح كلب ينقذ سيدة من الموت بعد نشوب حريق مدمر بـ بيتها.. تفاصيل وصور

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك