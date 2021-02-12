مصرع طالب إثر انقلاب سيارة بكورنيش سوهاج

لقي طالب مصرعه وأصيب ٣ أشخاص أخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام هيئة قضايا الدولة بسوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، بانقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام هيئة قضايا الدولة دائرة القسم، ووجود متوفي ومصابين.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع جورج محب صليب، ١٨ عامًا، عقب إصابته بنزيف بالمخ، وإصابة كلًا من: مينا أشرف جوهر ١٨ عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، مينا امجد نجيب ١٨ عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واندرو وحيد جرجس ١٨ عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.



