تفاصيل مماطلة نسليهان أتاغول للانسحاب من مسلسل ابنة السفير

مازالت أزمة مسلسل ابنة السفير حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انسحاب الممثلة التركية نسليهان اتاغول إذ أكد أحد العاملين في المسلسل أن نسليهان كانت تماطل ومرضها مجرد خديعة.





وقال إن شركة الإنتاج عندما وجدت نسلهيات تماطل وترفض التصوير وتقدم تقارير طبية عرضت عليها الانسحاب قبل تجديد العقد بدون دفع شرط جزائي.





ولفت إلى أن نسليهان كانت ترفض التصوير أكثر من يومين وتقضي باقي الأسبوع مع زوجها قادير اغولو، مشيرا إلى أن نسليهان رفضت قبل تصوير حلقة الخطوبة بينها وبين انجين اكيورك وطلبت تعديل السيناريو.





وأعلنت الممثلة التركية نسليهان أتاغول انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.





وقالت نسليهان اتاغول، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هنا الوقت لأقول مع السلامة الشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".





وأضافت: "رغم أنني تصالحت مع جسدي.. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب، ألتقي بكم قريبا في قصة جديدة".









تغيير مجرى أحداث مسلسل "ابنة السفير"

أعلن صناع مسلسل "ابنة السفير" تغيير مجرى الأحداث والسيناريو بعد إعلان الممثلة التركية نسليهن اتاغول انسحابها من العمل بشكل نهائي بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة.





ووجه صناع "ابنة السفير" عبر صفحات المسلسل بموقعي فيسبوك وإنستجرام الشكر إلى نسليهان اتاغول على ما قدمته، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة بسلام.