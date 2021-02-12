ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لأول مرة.. مشروبات غازية في عبوات ورق قريبا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:32 م
عبوات ورق
عبوات ورق
Advertisements
أماني إبراهيم
لأول مرة، أجرت شركة مشروبات غازية شهيرة اختبارا لأول زجاجة ورقية، كجزء من محاولاتها للحفاظ على البيئة وإزالة استخدام البلاستيك المضر بالبيئة من منتجاتها.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم تصنيع النموذج الأولي بواسطة شركة دنماركية من غلاف ورقي قوي يحتوي على بطانة بلاستيكية رفيعة، لكن الهدف هو إنشاء زجاجة قابلة لإعادة التدوير 100٪ وخالية من البلاستيك قادرة على منع تسرب الغاز من المشروبات الغازية.

ويجب أن تضمن العبوة أيضا عدم تسرب الألياف من السائل، وقد يشكل ذلك خطرًا في تغيير مذاق المشروب، أو من المحتمل أن يضر بفحوصات الصحة والسلامة، لكن الشركة أكدت أن هذا يأتي ضمن خطتها المتمثلة في إنتاج صفر نفايات بحلول عام 2030.

وPaper Bottle Company ، أو Paboco ، هي الشركة الدنماركية التي تقف وراء تطوير العبوات الورقية، وكان جزء من التحدي يتمثل في إنشاء عبوة قادرة على تحمل الضغط للمشروبات الغازية.

ويجب أن يكون الورق قابلًا للتشكيل، لإنشاء أشكال وأحجام زجاجات مميزة لمختلف العلامات التجارية مع تغيير طباعة ملصقاتهم، وتأتي هذه الخطوة بعد حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدعم من أعضاء البرلمان الأوروبي.

واستغرق هذا المشروع حوالي 7 سنوات من العمل في المختبر، والآن أصبحت الشركة جاهزة لهذا التجربة الجديدة في الصيف لمشروب فواكه الغازية الذي سيتم تجربته في البداية وسيشمل توزيع 2000 زجاجة عبر سلسلة محلية للبيع بالتجزئة.
لأول مرة.. مشروبات غازية في عبوات ورق قريبا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشروبات شتوية تفسد عند التعرض للحرارة عالية

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

حماية المنافسة يقر بثبوت مخالفة شركة مشروبات كحولية للقانون

المشروبات الغازية.. عادة أساسية على كل الوجبات| مكوناتها وتاريخها

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي يكشف عن علامة إعراض الله عن العبد.. تعرف عليها

الرئيس السيسي مهنئا الأهلى: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب

وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

إجراء سعودي عاجل لمواجهة حالة الطوارئ في البلاد

لأول مرة.. مشروبات غازية في عبوات ورق قريبا

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

نباح كلب ينقذ سيدة من الموت بعد نشوب حريق مدمر بـ بيتها.. تفاصيل وصور

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك