لأول مرة.. مشروبات غازية في عبوات ورق قريبا

لأول مرة، أجرت شركة مشروبات غازية شهيرة اختبارا لأول زجاجة ورقية، كجزء من محاولاتها للحفاظ على البيئة وإزالة استخدام البلاستيك المضر بالبيئة من منتجاتها.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم تصنيع النموذج الأولي بواسطة شركة دنماركية من غلاف ورقي قوي يحتوي على بطانة بلاستيكية رفيعة، لكن الهدف هو إنشاء زجاجة قابلة لإعادة التدوير 100٪ وخالية من البلاستيك قادرة على منع تسرب الغاز من المشروبات الغازية.





ويجب أن تضمن العبوة أيضا عدم تسرب الألياف من السائل، وقد يشكل ذلك خطرًا في تغيير مذاق المشروب، أو من المحتمل أن يضر بفحوصات الصحة والسلامة، لكن الشركة أكدت أن هذا يأتي ضمن خطتها المتمثلة في إنتاج صفر نفايات بحلول عام 2030.





وPaper Bottle Company ، أو Paboco ، هي الشركة الدنماركية التي تقف وراء تطوير العبوات الورقية، وكان جزء من التحدي يتمثل في إنشاء عبوة قادرة على تحمل الضغط للمشروبات الغازية.





ويجب أن يكون الورق قابلًا للتشكيل، لإنشاء أشكال وأحجام زجاجات مميزة لمختلف العلامات التجارية مع تغيير طباعة ملصقاتهم، وتأتي هذه الخطوة بعد حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدعم من أعضاء البرلمان الأوروبي.





واستغرق هذا المشروع حوالي 7 سنوات من العمل في المختبر، والآن أصبحت الشركة جاهزة لهذا التجربة الجديدة في الصيف لمشروب فواكه الغازية الذي سيتم تجربته في البداية وسيشمل توزيع 2000 زجاجة عبر سلسلة محلية للبيع بالتجزئة.