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الشناوي أبهر العالم.. المستكاوي يحلل أداء لاعبي الأهلي في مونديال الأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:54 م
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
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عادل نصار
قدم حسن المستكاوي الناقد الرياضي، التهنئة للاعبي النادي الأهلي بعد إحراز المارد الأحمر الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢١.


وقال المستكاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إن لاعبي النادي الأهلي قدموا أداء كبير خلال البطولة، مضيفا أن الحارس محمد الشناوى رقم واحد في أفريقيا بلا شك وقدم أداء أبهر العالم أمام فريق بالميراس البرازيلي، وبايرن ميونخ الألماني. 


وتابع الناقد الرياضي، أن الشناوى أحسن لاعب في البطولة وفي المباراة الأخيرة، وعمل مباريات كبيرة جدا وخاصة أمام بايرن ميونخ، لافتا إلى أن اللاعبين جميعا قدموا المطلوب منهم. 

واستطرد المستكاوي، أن الكرة تخرج من قدم المدافع بدر بانون للاعب اخر، وهو يعد مكسبا للنادي الأهلي، وطاهر محمد طاهر قوة كبيرة للنادي الأهلى ولاعب مؤثر في الاهلي ودخل التشكيل الأساسي للمارد الأحمر. 


وأردف أن اللاعب الدولي على معلول من اللاعبين المهمين، ومن اهم واقوي واخطر ظهير وجناح في الدوري المصري، متابعا أن اللاعب محمد هاني تألق أمام نجوم بايرن ميونخ.
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