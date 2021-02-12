غلق 15 صيدلية وضبط أدوية مهربة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة.





يأتي ذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا









جاء ذلك خلال مناقشته،لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن مجهودات إدارة الصيدلية بقيادة الدكتورة دعاء رمضان مدير الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور عبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والذي تضمن الإشارة إلى أبزر الجهود التي تم تنفيذها،بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية،منذ بداية العام الحالي 2021في مجال التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها ، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق للمتاجرة فيها والتربح منها ،فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التي تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة.









وتبين من التقرير أنه تم المرور على العديد من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والتي شملت: 750 صيدلية و170 وحدة صحية و22 مستشفى و21 مخزن أدوية ، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها وحجبها ،ومستوى الخدمة الدوائية اللمواطنين.



