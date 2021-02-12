ميسي يتبرع بـ حذائه التاريخي لمرضى السرطان في مزاد علني

يعرض المتحف الوطني للفنون في كتالونيا، حذاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، الذي ارتداه في المباراة التي حطم خلالها الرقم القياسي العالمي، للأهداف المسجلة مع فريق واحد، في مزاد علني في شهر أبريل المقبل.





وبحسب التقارير، فإن شركة "أديداس" وميسي، تبرعا للمتحف الوطني للفنون في كتالونيا، بالحذاء الأصلي الذي حطم به الأسطورة الأرجنتيني، الرقم القياسي العالمي للأهداف المسجلة مع فريق واحد (644 هدفا).





وقال المتحف الوطني في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا الحذاء، الذي سيتم عرضه اعتبارا من اليوم ولمدة شهر، في القاعة البيضاوية، "سيحرز هدفا جديدا'' لأنه سيساعد الأطفال المصابين بأمراض سرطانية، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وأيضا عائلاتهم.





وسيبيع المتحف الحذاء بالمزاد العلني، وتخصيص العائد لبرنامج "الفن والصحة''، وهي مبادرة رائدة أطلقها المتحف منذ عام 2018، بالتعاون مع مستشفى جامعة فال ديبرون، والمعهد الكتالوني للصحة.





وحول هذا الأمر، يأمل ميسي أن يتسبب المزاد الذي سيقام في أبريل، في زيادة الوعي بهذه القضية المهمة" المتعلقة بالأطفال الذين يصارعون المرض.