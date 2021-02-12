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محافظات

طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:47 م
طفل تسلم الكفن..
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف
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محمد عبدالحليم
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف بمشاركة القيادات الطبيعية ورجال الدين في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وشهدت قرية جزيرة ببا، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "جاد الرب، وفتحي الشرقاوي" في عزبة هاشم ، فى حضور الدكتور عبدالله على مبروك عضو مجلس النواب و عدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية والدينية.

وسلمت عائلة جاد الرب الكفن إلى عائلة الشرقاوى، حيث تسلم الطفل "أحمد" نجل المتوفى "محمد فتحى"، الكفن، وقبل وعائلته التصالح وانهاء الخصومة بين العائلتين.

وشهدت عزبة هاشم التابعة لمركز ببا مقتل محمد فتحى احمد 43 سنة  فى مشاجرة نشبت بين عائلتى جاد الرب وفتحى الشرقاوى والقت قوات الأمن القبض على المتهمين.
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
طفل تسلم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف..صور
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