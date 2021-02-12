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أخبار العالم

نداء عاجل من الحماية المدنية البحرينية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:38 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
أصدرت إدارة الحماية والسلامة ب‍الإدارة العامة للدفاع المدني البحريني، توجيها عاجلا بضرورة التزام المحلات التجارية بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة وصيانتها وتحديثها بصفة دورية لضمان حسن أدائها وفاعليتها في تحقيق الغرض منها.

وذكرت إدارة الحماية والسلامة في بيان لها قائلة: على أن يكون لها غرفة تحكم وذاكرة حفظ تخزن التسجيلات لمدة لا تقل عن مائة وعشرين يومًا، بالإضافة إلى التعريف بأماكن ونقاط وضع الكاميرات الأمنية والعدد المطلوب.

وكانت إدارة الحماية والسلامة قد قامت اليوم بحملات تفتيشية، في إطار التأكد من تطبيق الإجراءات الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية من أي أخطار. 

وأضاف البيان: "لوحظ التزام غالبية المحلات التجارية بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية ، في الوقت الذي تم فيه تحرير عدد من المخالفات تجاه بعض المحلات غير الملتزمة بالإجراءات".

ودعت إدارة الحماية والسلامة ، أصحاب المحلات المخالفة إلى تصحيح أوضاعها في هذا الشأن ، ومراجعة الإدارة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استلام تقرير نتائج فحص اشتراطات الحماية والوقاية من الحريق في المنشآت.
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