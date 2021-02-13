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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 08:02 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 13 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.87 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.52جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.48جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم

سجل ين يابانى نحو 14.86 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
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