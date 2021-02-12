محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمحاور ترسا والمريوطية والمنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجاري إنشاؤها في محافظة الجيزة والتي جاء على رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير لطريق ترسا لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات بدءا من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المنصورية.









كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحور المنصورية ومحيط المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية والبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية وهي محاور جاري تطويرها بالكامل.







