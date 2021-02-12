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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمحاور ترسا والمريوطية والمنصورية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:41 م
محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الاعمال بمحاور ترسا والمريوطية
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محمد الصاحي
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجاري إنشاؤها في محافظة الجيزة والتي جاء على رأسها  تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير لطريق ترسا لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات بدءا من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المنصورية.


كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحور المنصورية ومحيط المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية والبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية وهي محاور جاري  تطويرها بالكامل. 


وتابع المحافظ الحالة العامة للطرق والشوارع والتأكد من الالتزام برفع مستوى النظافة وعدم السماح بوجود اي مخلفات أو إشغالات أو تعديات على نهر الطريق، حيث وجه رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية والمتابعة الدقيقة للمحال والمنشأت التجارية والمطاعم ومدي تطبيقهم لكافة الإجراءات المنظمة للعمل .
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمحاور ترسا والمريوطية والمنصورية
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