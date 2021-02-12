وزير الأوقاف: تطور غير مسبوق للدولة في افتتاح المساجد.. فيديو

وأضاف جمعة خلال تصريحات نقلتها فضائية تين أنه انتهينا من افتتاح ما يقرب من ٩٠٠ مسجد حتى الآن وعلى مدار ٥ اشهر .



وتابع وزير الأوقاف أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال الفترة الماضية حتى الآن هو تطور غير مسبوق على مستوى مصر والعالم.



وأشار جمعة إلى ان الوزارات الأخرى تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية لنبني مصر الحديثة.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه يتم اليوم افتتاح ٣٠ مسجدا منها ٧ مساجد بمحافظة الدقهلية بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.