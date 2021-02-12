عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور

خيم الحزن على أهالى قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق ، عقب سماعهم نبأ وفاة الطبيب محمد رضوان، أخصائي جراحة التجميل بمستشفى الفيوم العام.





وتوفى رضوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد صراع مرير مع المرض، حيث تم حجزه بالعناية المركزة ، وبذل أطباء الفيوم كافة محاولاتهم لإنقاذ زميلهم الشاب من الموت، لكن القدر كان أكبر منهم جميعا ، إلى أن توفاه الله عصر اليوم .





و الدكتور محمد رضوان متزوج حديثا ، ومشهود عنه بفعل الخير كما كان يكشف مجانا لغير القادرين ، ويقوم بإجراء عمليات التجميل من الحروق والحوادث للفقراء والغير قادرين بدون مقابل ، بل كان مشهودا له بين زملائه من الأطباء بخفة الدم ودماثة الخلق ، وخدمة الجميع .

حتى حفل زفافه كان يؤجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا اللعينة ، حيث كان يريد أن يقيم حفل زفاف ، يدعو له كافة زملائه من الأطباء وأقاربه وأصدقاؤه ، وأتفق مع أسرة زوجته أن يقيم حفل الزواج بعدد محدود يضم أهل العروسين، وبالفعل تم ذلك، ألا أنه شعر منذ أيام بأعراض فيروس كورونا اللعين ، وبعد أجراء الفحوصات تأكد ذلك ، وتم حجزه بالمستشفى العام تحت العلاج ، ألا أن الفيروس كان شديدا على جسده ، ليتم نقله الى قسم العناية المركزة ، تحت العلاج المكثف و فاضت روحه الى الرفيق الاعلى عصر اليوم.

وجاء نبأ وفاته صدمة لجميع أهالى محافظة الفيوم ، ومواقع التواصل الاجتماعى التى لم يخلو منها صورة وعزاء للطبيب الشهيد .