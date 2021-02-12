ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:07 م
وفاة طبيب الغلابة
وفاة طبيب الغلابة الشاب بالفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

خيم الحزن على أهالى قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق ، عقب سماعهم نبأ وفاة الطبيب محمد رضوان، أخصائي جراحة التجميل بمستشفى الفيوم العام.

وتوفى رضوان إثر  إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد صراع مرير مع المرض، حيث تم حجزه بالعناية المركزة ، وبذل أطباء الفيوم كافة محاولاتهم لإنقاذ زميلهم الشاب من الموت، لكن القدر كان أكبر منهم جميعا ، إلى أن توفاه الله عصر اليوم .


و الدكتور محمد رضوان متزوج حديثا ، ومشهود عنه بفعل الخير كما كان يكشف مجانا لغير القادرين ، ويقوم بإجراء عمليات التجميل من الحروق والحوادث للفقراء والغير  قادرين بدون مقابل ، بل كان مشهودا له بين زملائه من الأطباء بخفة الدم ودماثة الخلق ، وخدمة الجميع .

حتى حفل زفافه كان يؤجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا اللعينة ، حيث كان يريد أن يقيم حفل زفاف  ، يدعو له كافة زملائه من الأطباء وأقاربه وأصدقاؤه ، وأتفق مع  أسرة زوجته أن يقيم حفل الزواج  بعدد محدود يضم أهل العروسين، وبالفعل تم ذلك، ألا أنه شعر منذ أيام  بأعراض فيروس  كورونا اللعين ، وبعد أجراء الفحوصات تأكد ذلك ، وتم حجزه بالمستشفى العام تحت العلاج ، ألا أن الفيروس كان شديدا على جسده  ، ليتم نقله الى قسم العناية المركزة  ، تحت العلاج المكثف و فاضت  روحه الى الرفيق الاعلى عصر اليوم.

وجاء نبأ وفاته صدمة لجميع أهالى محافظة الفيوم ، ومواقع التواصل الاجتماعى التى لم يخلو منها صورة وعزاء للطبيب الشهيد .

عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور
عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور
عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور
عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفنجري.. حكاية صيدلى هزمه كورونا وحصد أرواح أسرته في دمياط

تصرفاته غير لائقة وغريبة.. إفساد فرحة عروس بسبب شقيق زوجها

تعرف على موعد جنازة وعزاء والد بيومي فؤاد

يا فرحة ما تمت.. تفاصيل مصرع عريس قبل زفافه بشهر في الدلنجات

انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المنتحر بالفيوم

ترشيحاتنا

من على ظهر حمار .. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

تشبه والدها.. قاتل ينهي حياة ابنة عشيقته ذات الـ3 أشهر

سيد عبدالحفيظ يكشف دور الخطيب في الوصول لـ كأس العالم

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

الشناوي أبهر العالم.. المستكاوي يحلل أداء لاعبي الأهلي في مونديال الأندية

وليد شعبان : الـ var تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح بالميراس أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعار تويوتا TOYOTA والمعنى الحقيقي له.. وتحولها من القماش للسيارة الأكثر مبيعا في العالم

إطلالات تكشف عن جمالها.. 10 صور تجمع الشناوي بزوجته

تشبه والدها.. قاتل ينهي حياة ابنة عشيقته ذات الـ3 أشهر