عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور

خيم الحزن على أهالى قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق ، عقب سماعهم نبأ وفاة
الطبيب محمد رضوان، أخصائي جراحة التجميل
بمستشفى الفيوم العام.
وتوفى رضوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد صراع مرير مع المرض، حيث تم حجزه بالعناية المركزة ، وبذل أطباء الفيوم كافة محاولاتهم لإنقاذ زميلهم الشاب من الموت، لكن القدر كان أكبر منهم جميعا ، إلى أن توفاه الله عصر اليوم .
و الدكتور محمد رضوان متزوج حديثا ، ومشهود عنه بفعل
الخير كما كان يكشف مجانا لغير القادرين ، ويقوم بإجراء
عمليات التجميل من الحروق والحوادث للفقراء والغير قادرين بدون مقابل ، بل كان مشهودا له بين
زملائه من الأطباء بخفة الدم ودماثة الخلق ، وخدمة الجميع .
حتى حفل زفافه كان يؤجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا اللعينة ، حيث كان يريد أن يقيم حفل زفاف ، يدعو له كافة زملائه من الأطباء وأقاربه وأصدقاؤه ، وأتفق مع أسرة زوجته أن يقيم حفل الزواج بعدد محدود يضم أهل العروسين، وبالفعل تم ذلك، ألا أنه شعر منذ أيام بأعراض فيروس كورونا اللعين ، وبعد أجراء الفحوصات تأكد ذلك ، وتم حجزه بالمستشفى العام تحت العلاج ، ألا أن الفيروس كان شديدا على جسده ، ليتم نقله الى قسم العناية المركزة ، تحت العلاج المكثف و فاضت روحه الى الرفيق الاعلى عصر اليوم.
وجاء نبأ وفاته صدمة لجميع أهالى
محافظة الفيوم ، ومواقع التواصل الاجتماعى التى لم يخلو منها صورة وعزاء للطبيب الشهيد .