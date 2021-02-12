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توك شو

شطة متغزلا في لاعبي الأهلي: استعادوا شخصيتهم القوية.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:02 م
تتويج الأهلي ببرونزية
تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية
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محمود محسن
أكد عبد المنعم شطه نجم الأهلي السابق، أن لاعبي النادي الأهلي استطاعوا أن يعيدوا الشخصية القوية للنادي الأهلي بعد فوزهم بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف شطة خلال مداخلة هاتفية بـ فضائية تن، أن لاعبي النادي الأهلي نجحوا في استعادة ثقتهم بأنفسهم بعد مباراه بايرن ميونيخ الألماني وقدموا مباراة قوية بـ تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وتابع: أن النادي الأهلي ظهر أمام بالميراس البرازيلي بشكل مميز رغم قوة ومهارة الكرة البرازيلية.

وقدم التحية لكل لاعبي النادي الأهلي على رأسهم الحارس الكبير محمد الشناوي الذي تصدى لركلات جزاء قادت الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية.
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