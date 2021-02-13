إصابة عامل زراعي وربة منزل في مشاجرة بمركز الدلنجات

أصيب عامل زراعى وربة منزل، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بعزبة أبو وافية التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم









تلق اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال كل من بدر الدين جابر محمد، 25 سنة سامية أحمد عبد العزيز، 45 سنة"، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعزبة أبو وافية





انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق



