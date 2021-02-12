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فن

من على ظهر حمار .. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:16 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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محمد بدران

حرصت الفنانة ريهام ايمن، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.


وظهرت ريهام ايمن بإطلالة أنيقة وهي علي ظهر حمار، وعلقت: "لقد كان يومًا رائعًا 🤗😍" نالت إعجاب متابعيها" وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وكانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 


يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  


ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  


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