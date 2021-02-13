أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

يرصد "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 13 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع .
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وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.66 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا:
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.66 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .