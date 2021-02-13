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اقتصاد

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 06:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يرصد "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت  13 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.66 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .
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