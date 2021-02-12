التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة طفلين شقيقين بـ النوبارية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها إثر إنقلاب تروسيكل بمركز النوبارية، وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام ، وحفظ جثة المتوفاة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي قرية بلال التابعة لمركز النوبارية، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل علي الطريق.





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