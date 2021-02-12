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حوادث

التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة طفلين شقيقين بـ النوبارية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:30 م
مصرع وإصابة طفلين
مصرع وإصابة طفلين شقيقين بمركز النوبارية
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أسماء الجنبيهى

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها إثر إنقلاب تروسيكل بمركز النوبارية، وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام ، وحفظ جثة المتوفاة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي قرية بلال التابعة لمركز النوبارية، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل علي الطريق.


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وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "خديجة عبدالستار"، ٣ سنوات، وإصابة "منى عبد الستار"، ٩ سنوات، تم نقل المصابة إلي المستشفى العام وحفظ جثة المتوفاة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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