تصادم مروع بين 100 سيارة يسفر عن مقتل 5 أشخاص.. صور

ونقلت الوسائل الإخبارية الأمريكية أخبارا عن الحادث ونشرت تقريرا يفيد بأن تساقط الجليد هو المتهم الأول في تصادم حوالي 100 سيارة في حادث كبير على طريق دالاس فورت وورث شمالي مدينة فورت وورث في ولاية تكساس.





وكشفت السلطات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن حادث التصادم أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات، مع إجلاء معظم الأشخاص من المكان لمكان آخر أكثر أمانا.



