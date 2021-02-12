جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات عن جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2020-2021، ويمكن معرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول" آداب – تربية" جدول امتحانات مقررات برامج الساعات المعتمدة من خلال هذا اللينك اضغط هنا.
وأكدت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب، منوهة بأنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكد من الحصول على جميع المقرارات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .
اقرأ أيضا :
وأشارت إلى أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.
وأضافت الدكتورة رقية أنه سيتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الأول.
وتابعت شلبي عميدة كلية البنات ان الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب، منوهة بأن الجامعة ستراعي جميع الظروف الاستثنائية .