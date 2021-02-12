جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات عن جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2020-2021، ويمكن معرفة

، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب ، منوهة بأنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكد من الحصول على جميع المقرارات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات . وأكدت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات جامعة عين شمس





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وأشارت إلى أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.



