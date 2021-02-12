مزايا مشاركة مصر بـ منتدى الصداقة

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك عددا كبيرا من الدول العربية بالإضافة إلى قبرص واليونان شاركوا بمنتدى الصداقة والتى تعد آلية جديدة تشارك فيها مصر بفعالية لتحقيق أمن شرق المتوسط.





وأضاف "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر كما سعت بفعالية في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط هى تسعى أيضا حاليا مع اليونان وقبرص للربط بين قضايا شرق المتوسط خاصة فى مجال الطاقة والغاز.





وأشار إلى أن مصر تسعى بمجال الطاقة والغاز بمنطقة الخليج كى تقدم المنطقتان معا فى جو من الاستقرار والازدهار الطاقة المطلوبة لأوروبا خاصة فى وجود مصالح متبادلة.





وأكد أن مصر تعد من الدول الرئيسية فى منتدى غاز المتوسط، لافتا إلى أن منتدى الصداقة يعد آلية سياسة جديدة تعتمد على الملفات الاقتصادية وتحيط بها جو من الاستقرار الإقليمي المطلوب سواء لمد انابيب غاز أو نفط لأوروبا.





وتابع أن منتدى الصداقة يعمل على تحقيق استقلال إقليمي وفقا لقواعد التى يرتضاها المجتمع الدولى واتفاقيات ترسيم الحدود والاستغلال الآمن للثروات.