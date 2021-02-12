محافظة الإسكندرية: طرح استغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب

أعلنت محافظة الإسكندرية ، اليوم الجمعة، عن توافر طلب إبداء اهتمام للتقديم في عملية إستغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب.





وطالبت المحافظة، في بيان اليوم، الشركات العاملة والمتخصصة في مجال تشغيل واستغلال الثلاجات والراغبة في الاشتراك في العملية المزمع طرحها التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات للإطلاع علي المواصفات والرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بثلاجات سوق الجملة ببرج العرب.

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كما طالبت باستيفاء نموذج الاستبيان، وتقديم المستندات الدالة علي قيام الشركة وسابقة أعمال باسم الشركة وأي مستندات وبيانات أخري تخص الشركة.





ويتم تقديم المستندات وتلقي الاستفسارات خلال الفترة من 14/ 2/ 2021 وحتي 18/ 2/ 2021، بمقر الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية في المواعيد المحددة أعلاه.





وأضاف البيان أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق للشركات المتقدمة.