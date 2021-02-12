شهادات فحص كورونا PCR مزورة في الكويت.. والداخلية تتحرك

ألقت أجهزة الأمن في الكويت القبض على طبيب هندي يعمل بأحد المختبرات حيث استغل وظيفته لإصدار فحوصات كورونا PCR مزورة بمقابل مادي.





وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن وزارة الداخلية أوقفت فني مختبر هندي الجنسية يعمل في أحد المختبرات الخاصة بمحافظة الفروانية، بتهمة إصدار شهادات pcr مزورة، مقابل 30 دينارًا عن كل شهادة، دون إجراء الكشف، وعمولته 6 دنانير، موضحة أن باقي المبلغ يذهب إلى العيادة.





وقالت الصحيفة إن المتهم صاحب الـ51 عاما اعترف بجريمته، وكشف عن قيامه بإصدار 60 شهادة مزورة لأشخاص عديدين يحتفظ ببياناتهم، حيث جرى توثيق اعترافاته وإحالته إلى النيابة العامة.





وأوضح مصدر للصحيفة أن جميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، حيث تبين أن غالبيتهم خارج البلاد، مشيرًا إلى أن المقيمين الذين حصلوا على شهادات فحص كورونا مزورة، مصيرهم الإبعاد، وسيتم ضبطهم فور دخولهم البلاد.





وأضاف أن بعض المتعاملين مع المتهم طلبوا شهادات تثبت إصابتهم بالفيروس، لاستغلالها في أمور تخصهم.





وتابع المصدر "ثمة معلومات سرية وصلت إلى رجال مباحث الأحمدي عن نشاط المتهم باستخراج شهادات pcr تفيد بخلو صاحبها من فيروس كورونا، دون حضوره إلى عيادته الخاصة".



