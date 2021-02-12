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برلمان

عماد خليل: لقاءات دورية مع المسئولين في بني سويف لتحسين الخدمات بالمحافظة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:18 م
النائب عماد خليل
النائب عماد خليل عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
قال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه سيواصل عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع كافة المسئولين بمحافظ بني  سويف  لعرض مشاكل المواطنين من أجل تحسين الخدمات في المحافظة في إطار اللقاءات التي يجريها نواب التنسيقية مع المحافظين.

وأشار خليل - في تصريحات له إلى أنه يعكف على دراسة جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن وتحديد الأولويات تمهيدا لعرضها على المسئولين في المحافظة، مؤكدا أنه لمس خلال الفترة الماضية حرص المسئولين بالمحافظة على التعاون مع أعضاء البرلمان لحل الأزمات في بني سويف وتحسين جودة الخدمات. 


وأوضح النائب عماد خليل أنه يعقد بشكل دوري لقاءات مع المواطنين بالمحافظة للاستماع لرؤيتهم وطرحها على المسؤولين الذين يأتون للبرلمان مؤكدا أن تحسين الخدمات للمواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد أصبح لها مردود على أرض الواقع. 

وأكد النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القرى المصرية ستشهد نهضة كبيرة بعد الانتهاء من مشروع تطويرها وسيكون هذا المشروع  نقطة انطلاق وتحول تاريخية لمصر خاصة وأن الرئيس السيسي عندما يطلق مشروع قومي يتابع تنفيذه بشكل دوري على أرض الواقع و لا يقبل تنفيذه الإ بجودة وكفاءة عالية بحيث يكون له مردود ايجابي على كل المواطنين. 

يشار إلى أن النائب عماد خليل تقدم  بطلب لوزير الاتصالات لإنشاء مكتب بريد بقرية بخيت وقامت لجنة من هيئة البريد بمعاينة الأماكن المقترحة لانشاء المكتب تمهيدا لفتحه فى أقرب وقت، كما التقي بوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف إحسان أبوزيد حيث تم معاينة مبني الوحدة الاجتماعية بمسقط رأسه بقرية ” بني بخيت ” التابعة لمركز بني سويف والاتفاق علي الافتتاح  الأيام المقبلة.
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