حمدي الكنيسي: الإذاعة مؤثرة ولم تتراجع بعد انتشار السوشيال ميديا

قال الإذاعى الكبير حمدى الكنيسى ، إن الإذاعة المصرية لازالت تحتفظ بجماهيريتها ولا زالت تستثمر الإمكانيات والمقومات الخاصة بالإذاعة، خاصة مع امتلاك مصر لعدد 10 شبكات وأكثر من 30 إذاعة موجهة للدول الأفريقية والآسيوية .









وأوضح "الكنيسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الإذاعة المصرية مؤثرة ومتنوعة، لافتا إلى أن الإذاعة تتضمن شبكة الإذاعات المتخصصة وإذاعات للأغانى وكبار السن .





ولفت إلى أن الإذاعة المصرية تلبى رغبات المستمعين باختلاف اهتمامتهم خاصة وأنها تسير فى مسار صحيح ولم تتراجع بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي .









وتابع أن الإذاعة المصرية قامت باستثمار وسائل الاتصال التكنولوجية ب دخول المستمعين على الهواء مباشرة ويتم التطور من حيث الشكل والمضمون تجعلهم قادرين يبجعون بشكل متواصل .



