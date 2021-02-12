محمود علم الدين: الصحافة دورها مهم لتوثيق المشروعات القومية الكبرى

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، إن الصحافة بشتى أشكالها المطبوعة أو الإلكترونية تقوم بدور هام فى التوثيق للمشروعات القومية الكبرى.





وأوضح "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن دور الصحافة لا بد أن لا يقتصر على المتابعة فقط لحدث ما ولكن لا بد أن تتسم بالاستدامة والاستمرار.





ولفت إلى أن القراءة التحليلية والإخبارية لا بد أن تغطى كافة موضوعات المشروعات الكبرى ومجالاتها خاصة التى تهتم بالمشروعات القومية التى تشمل الطرق والكبارى، والصحة والتعليم.





وتابع: لا بد من تغطية كافة المناطق الجغرافية المستفيدة من الإسكندرية وأسوان خاصة للمشاريع القومية بإضافة نوع من المعالجة الإعلامية المتميزة من التحليل والتفسير، وإعطاء فكرة كاملة عن شكل المناطق قبل وبعد تطويرها خاصة فيما يتعلق بتطوير المناطق غير الآمنة وغيرها من المشاريع.