منسق حياة كريمة: توجد قرى محرومة من التعليم والمياه في المحافظات.. فيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن هناك قرى محرومة من التعليم وأخري المياه لا تصل إليها.





وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلة هاتفبة ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يتم العمل بواسطة نهج علمي يعتمد على رصد احتياجات القرى أولا، ورصد الفجوات التنموية الموجود بالقرى والمراكز.





وأوضح منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن مياه الشرب موجودة في % من قرى مصر، معقبا: "99% من أهالينا في الريف تصلهم مياه الشرب.. وهناك نسبة ضئيلة لا تصلهم المياه".





وأشار منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تصلها المياه بانتظام في المحافظات، وذلك بسبب ضعف الضغوط أو لأن خطوط المياه شبه متهالكه مما يسبب تسرب المياه بكثرة.





وأكد منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن عدد القرى المحرومة من التعليم الأساسي قليلة جدا، لكن كثافة الطلاب عالية في غالبية قرى المحافظات، موضحا أن رصد القرى يتم من خلال عدة أطراف على رأسها آليات الإدارة المحلية بالتعاون مع خريجي شباب البرامج الرئاسية.



